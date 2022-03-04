Госдума ввела ответственность за сделки с имуществом, полученным преступным путем

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в третьем чтении законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, если об этом было заведомо известно.

Речь идет о сделках, совершаемых в интересах юридического лица уполномоченным на это гражданином либо его бенефициаром, которые направлены на легализацию незаконного имущества.

Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до трехкратной суммы денежных средств или стоимости иного имущества, которые стали предметом сделки, с возможной их конфискацией. Предусмотрено также административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 30 суток.

При этом предусмотрено освобождение юридического лица от ответственности в случае, если оно способствовало выявлению правонарушения, проведению административного расследования, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.