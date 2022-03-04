ФТС в 2022 году планирует перечислить в бюджет РФ около 6,2 трлн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России планирует в 2022 году перечислить в федеральный бюджет около 6,2 трлн рублей, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Владимир Булавин.

"На 2022 год нам определено прогнозное задание на основании утвержденного бюджета - 6 тлрн 225 млрд рублей. Из них платежи по экспорту должны составить 1 трлн 777 млрд рублей, платежи по импорту товаров - 4 трлн 267 млрд рублей. Таким образом, в 2022 году будет продолжаться превышение платежей, взимаемых Федеральной таможенной службой по импорту, над платежами по экспорту", - рассказал Булавин.

Превышение платежей по импорту он объяснил "большим налоговым маневром, который завершится в 2024 году". "И предполагается, что в 2024 году вывозная пошлина на углеводороды будет обнулена. Таким образом, у нас платежи по экспорту будут еще несколько меньше, чем в 2021 году", - добавил глава ФТС.

За первые два месяца текущего года ФТС перечислила в федеральный бюджет 942 млрд рублей, перевыполнив прогнозное задание на 26 млрд рублей. "Если посмотреть на те цифры, которые ФТС демонстрирует сейчас, то у нас прогнозное задание по двум месяцам было 916 млрд рублей. По факту, на 22 февраля мы перечислили в бюджет, даже с учетом аванса, 942 млрд рублей. Итого у нас превышение над прогнозным заданием по январю-февралю составляет почти 26 млрд рублей", - уточнил Булавин.

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