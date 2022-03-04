Совфед одобрил закон о четвертом этапе амнистии капитала

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов. Данная инициатива правительства РФ была внесена в пакете законопроектов о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также о защите их имущественных интересов. Помимо параметров, которые уже применялись в ходе предыдущего этапа амнистии капиталов, у граждан РФ также появится возможность задекларировать наличные денежные средства (в рублях, в иностранной валюте), которые подлежат внесению на счета в банки. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как было до этого.

Согласно закону, в ходе четвертого этапа амнистии капиталов физлицо отражает в декларации следующие сведения: о переводе денежных средств со счетов в банках за пределами РФ, сведения о которых содержатся в декларации, на счета декларанта в банках на территории России, о переводе финансовых активов со счетов банков за рубежом в российские кредитные организации, о наличных, подлежащих внесению на счета в российских банках, о перерегистрации транспортных средств в соответствующих госреестрах РФ.

Ранее о намерении запустить новый этап амнистии капиталов для помощи бизнесу в защите активов за рубежом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.