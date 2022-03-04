СФ наделил кабмин полномочиями по отсрочке уплаты налогов и страховых взносов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании в пятницу одобрил закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и наделяет правительство дополнительными полномочиями в налоговой сфере. Документ входит в пакет мер по комплексной поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций.

Согласно закону, правительство наделяется полномочиями в 2022 году издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов. В частности, речь идет о возможности в период с 1 января по 31 декабря 2022 года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Кроме того, правительство получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, предоставления в налоговые органы отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов и сборов.

Кабмин также получит право по введению "дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы".

Документ предусматривает наделение высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года продление сроков уплаты налогов по региональным и местным налогам.

"Принятие и реализация закона позволит оперативно реагировать на складывающуюся социально-экономическую обстановку, обусловленную недружественными действиями со стороны иностранных государств, вводящих санкционные меры в отношении отраслей экономики Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.