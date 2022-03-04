Титов призвал создавать в регионах штабы бизнес-омбудсменов на фоне санкций

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Штабы бизнес-омбудсменов для оперативной обратной связи с предпринимателями необходимо создавать в регионах на фоне санкций. Об этом заявил в пятницу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Предположить масштаб санкций было невозможно, но сейчас нужны сверхреактивные конкретные действия, постоянный контакт с предпринимателями, горячие линии и чаты. Несмотря на губернаторские штабы, в регионах надо создать штабы бизнес-омбудсменов - интерфейсом общения с предпринимателями должны стать уполномоченные", - отметил Титов, слова которого привела его пресс-служба по итогам онлайн-совещания с региональными бизнес-омбудсменами.

По мнению большинства бизнес-защитников, самым тяжелым ударом для регионов, независимо от их географии, стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20%. Как рассказала на совещании бизнес-омбудсмен в Приморском крае Марина Шемилина, несколько банков "уже повысили ставки с 9 до 22% по действующим кредитам". По этому же пути пытаются следовать "маленькие" банки Ростовской области, поддержал коллегу уполномоченный в Ростовской области Олег Дереза.

Помимо жесткого пресечения подобной практики, Дереза предложил институту бизнес-уполномоченных "отстоять мораторий на снос нестационарных торговых объектов, а самое главное - перейти на новую налоговую систему: взимать НДС только с заработанного, налог на прибыль - только по факту прибыли", отметили в пресс-службе.

Сразу несколько регионов - Чувашская и Удмуртская республики, Белгородская и Самарская области - внесли предложения по освобождению бизнеса от налога на имущество, возврату к льготному техподключению, мораторию на тарифы естественных монополий, в частности, на электроэнергию.

"Все предложения, поступившие от региональных уполномоченных, будут систематизированы, доработаны и представлены в правительство и Госдуму", - уточнили в пресс-службе.