СФ одобрил закон об освобождении от наказания по статьям УК в рамках амнистии капиталов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, продлевающий сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по некоторым экономическим преступлениям. Соответствующие изменения вносятся в статью 76.1 Уголовного кодекса (УК) РФ.

Освобождение от уголовной ответственности в рамках амнистии капиталов теперь распространятся на деяния, совершенные до 1 января 2022 года. В прежней редакции УК был установлен срок 1 января 2019 года. Речь идет о таких статьях, как уклонение от репатриации средств, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и т. д.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, реализация положений закона "будет способствовать гуманизации норм об уголовной ответственности по делам об отдельных преступлениях в сфере экономической деятельности и достижению баланса соответствующих публичных и частных интересов".