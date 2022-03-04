СФ отменил НДС для физлиц при покупке в банках драгметаллов в слитках

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании в пятницу одобрил закон, который освобождает от НДС операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Документ направлен на урегулирование вопроса использования драгметаллов в слитках в инвестиционных целях физическими лицами. Сейчас приобретение гражданами драгметаллов (за исключением монет) облагается НДС (по ставке 20%), в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. "Действующая система налогообложения является основным препятствием для использования драгоценных металлов гражданами в качестве инструмента инвестирования и дедолларизации экономики", - говорится в пояснительной записке.

По оценкам экспертов, которые приводятся в сопроводительных материалах, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства). При этом во многих странах мира, где инвестиционное золото НДС не облагается, фиксируется высокий спрос на драгоценные металлы со стороны частного сектора (Германия, США, Китай, Индия, Таиланд).

Закон запрещает применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли (как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий). Общий объем дополнительных поступлений НДС в связи с отменой возможности применения специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли оценивается в 20-30 млрд рублей, уточняется в пояснительной записке.

"Принятие закона позволит предоставить гражданам альтернативный инструмент накопления средств, не имеющий кредитного и валютного риска, привлечь дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль, ликвидирует теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, и увеличит поступления в бюджетную систему по НДС, налогу на прибыль добывающих компаний, организаций и банков", - подчеркивается в пояснительной записке.