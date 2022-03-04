Премьер Греции грозит арестовывать активы россиян из санкционных списков ЕС и США

АФИНЫ, 4 марта. /ТАСС/. Греция намерена накладывать арест на активы россиян, внесенных в санкционные списки ЕС и США. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг в интервью телеканалу Alpha. Текст интервью опубликован на сайте греческого премьера.

Мицотакису задали вопрос, собирается ли греческое правительство применять санкции, введенные ЕС и рядом других государств, к российским бизнесменам, которые работают в гостиничном секторе, в сфере туризма, владеют островами и портами. Премьер подтвердил, что "имеется список людей, представленный Европейским союзом, США, из всех стран-союзников, которые присоединились к этой логике санкций". По словам Мицотакиса, речь идет о лицах, близких к руководству России. "В отношении этих олигархов, если их активы будут найдены в Греции, очевидно, мы будем действовать соответственно. Это не относится ко всем российским инвестициям и не ко всем потенциальным инвесторам. Я вам ответил с абсолютной ясностью, что это касается только тех, кто находится в санкционных списках Евросоюза", - сказал глава правительства.

Ведущий заметил, что остальные российские инвесторы, судя по словам премьера, приветствуются в Греции. "Приветствуются" - это понятие относительное, когда достаточно трудно путешествовать, не правда ли? - ответил Мицотакис. - Потому что на данный момент введенные ограничения настолько драконовские, что Запад фактически пошел на разрыв своих экономических отношений с Россией в целом. И это, очевидно, будет иметь последствия, в том числе и для российских инвестиций в нашу страну. Это будет иметь последствия для туризма, это будет иметь последствия для торговли, правда, меньше последствий, чем будут иметь другие европейские страны, мы не так сильно подвержены влиянию России, но не будем сомневаться, что будут последствия этого выбора Запада с целью защиты ценностей свободы, демократии и территориальной целостности".

Крупные российские инвестиции в Греции

По сообщениям местных СМИ, в поселке Элунда на Крите реализуется проект строительства обширного туристического комплекса, который осуществляет российская компания ГК "Мирум". По оценкам, инвестиции туда составляют около €500 млн.

Греческому и российскому бизнесмену Ивану Саввиди принадлежит большинство акций морского порта города Салоники. У него есть и другие инвестиции в страну.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев ранее сообщил о вложении €160 млн в преображение греческого острова Скорпиос. В течение трех лет планируется обновить инфраструктуру острова, включая парки, пляжи и исторические здания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.