Совфед одобрил закон о налоговых льготах на 20 лет для новых компаний на Курилах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании в пятницу одобрил закон о предоставлении на 20 лет ряда налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года.

Участники в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций.

При этом компании должны одновременно соответствовать следующим условиям: не иметь обособленные подразделения за пределами островов, не осуществлять посредническую и торговую деятельность, производство, переработку подакцизных товаров, добычу и переработку углеводородного сырья, а также не заниматься выловом определенных ценных видов морепродуктов. Кроме того, доля доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10% от всех их доходов.

Указанные компании будут иметь право применять пониженный тариф страховых взносов в совокупном размере 7,6% вместо 30%.