В Тюменской области урожайность овощей открытого грунта превысила исторические максимумы

В регионе собрали более 55,3 тыс. тонн урожая

ТЮМЕНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Аграрии Тюменской области завершили уборку овощей открытого грунта. Урожайность с 1 га составила в среднем более 520 ц, что стало историческим максимумом в регионе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе департамента АПК Тюменской области.

"Овощи открытого грунта показали рекордную урожайность. Уборку тюменские овощеводы завершили сегодня, и уже могут с уверенностью подтвердить - показатели превышают все исторические максимумы. В 2022 году с 1 га они убирали в среднем более 520 ц. Предыдущее значение - 487 ц с га - аграрии достигали в 2020 году", - говорится в сообщении.

Уборка овощей завершилась на площади 1 065 га. Валовой сбор составил больше 55,3 тыс. тонн, в том числе: свыше 24 тыс. тонн капусты (урожайность - 647 ц с га), почти 20 тыс. моркови (урожайность - 517 ц с га), около 11 тыс. тонн свеклы (урожайность - 383 ц с га).