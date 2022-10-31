В Молдавии заявили, что поставки газа в Приднестровье будут сокращены на 40% в ноябре

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Поставки газа в Приднестровье в ноябре будут сокращены на 40% по сравнению с октябрем. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем Telegram-канале.
"Приднестровский регион получит примерно на 40% меньше [газа], чем в октябре", - написал Спыну. Он напомнил, что "Газпром" сообщил о сокращении поставок газа в Молдавию в ноябре на 51%, до 5,7 млн куб. м. в день. Сокращение там объяснили отказом НАК "Нафтогаз Украины" от транспортировки газа в полном объеме. По словам Спыну, из этих объемов приднестровский регион будет получать 2,3 млн куб. м. в день, а правобережная Молдавия - 3,4 млн куб. м.