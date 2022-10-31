31 октября, 19:23

В Молдавии заявили, что поставки газа в Приднестровье будут сокращены на 40% в ноябре

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну напомнил, что "Газпром" сообщил о сокращении поставок газа в Молдавию в ноябре на 51%, до 5,7 млн куб. м. в день