31 октября, 19:23

В Молдавии заявили, что поставки газа в Приднестровье будут сокращены на 40% в ноябре

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну напомнил, что "Газпром" сообщил о сокращении поставок газа в Молдавию в ноябре на 51%, до 5,7 млн куб. м. в день

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Поставки газа в Приднестровье в ноябре будут сокращены на 40% по сравнению с октябрем. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

"Приднестровский регион получит примерно на 40% меньше [газа], чем в октябре", - написал Спыну. Он напомнил, что "Газпром" сообщил о сокращении поставок газа в Молдавию в ноябре на 51%, до 5,7 млн куб. м. в день. Сокращение там объяснили отказом НАК "Нафтогаз Украины" от транспортировки газа в полном объеме. По словам Спыну, из этих объемов приднестровский регион будет получать 2,3 млн куб. м. в день, а правобережная Молдавия - 3,4 млн куб. м. 

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Молдавия
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