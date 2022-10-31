Власти Кировской области рассчитывают на рост промпроизводства к 2025 году на 16%

За девять месяцев 2022 года он увеличился на 4%

КИРОВ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области ожидают роста промышленного производства к 2025 году на 16%. Об этом в понедельник сообщила министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева в ходе презентации социально-экономического прогноза региона до 2025 года.

"К 2025 году промышленное производство Кировской области по сравнению с 2021 годом увеличится на 16%, в том числе обрабатывающие производства, которые занимают более 90% в структуре промышленности, увеличатся на 17,5%", - сказала Кряжева.

По ее словам, по итогам девяти месяцев 2022 года рост объема промышленного производства за исключением инфляционной составляющей составил 4%. "По итогам года, а также на весь среднесрочный период мы ожидаем сохранение наметившихся положительных трендов", - отметила Кряжева.

Министр рассказала, что предприятия отрасли машиностроения и металлообработки в начале года в связи с введением санкций столкнулись с проблемой отсутствия комплектующих и задержкой с поставками сырья и материалов. Однако ситуация в отрасли оценивается как стабильная, рост производства будет обусловлен исполнением государственного оборонного заказа и увеличением внутреннего спроса на продукцию. "К 2025 году прирост в машиностроении и металлообработке по сравнению с 2022 годом составит 11,4%", - отметила Кряжева.

Рост прогнозируется также в химической отрасли и фармацевтике. "На ситуацию в данной отрасли существенное влияние оказало снятие международных санкций с российских удобрений. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что объем производства в данной отрасли будет увеличиваться на 3-4% ежегодно. В целом за три года прирост составит 11,5%", - сказала Кряжева.

В целом, промышленный сектор занимает ведущую роль в экономике региона, на его долю приходится треть всего валового регионального продукта, а предприятия и организации отрасли обеспечивают почти 40% налоговых доходов в консолидированный бюджет области. Промышленную продукцию выпускают более 3 тыс. предприятий и 2,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, они обеспечивают рабочими местами почти четверть занятых в экономике области с заработной платой свыше 42 тыс. рублей.