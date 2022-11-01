Брокеры с 1 ноября продолжат ограничивать сделки неквалифицированных инвесторов с бумагами

С 1 декабря 2022 года порог для таких сделок составит 5% от портфеля клиента

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские брокеры с сегодняшнего дня не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг компаний из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 10%. Соответствующее предписание Банк России направил брокерам.

Ранее порог для таких сделок составлял 15%.

С 1 декабря 2022 года порог для таких сделок составит 5% от портфеля клиента. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам. Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.