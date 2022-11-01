В "Росатоме" заявили, что Россия следует графику поставок для международного проекта ИТЭР

1 ноября на площадку сооружения реактора отправится катушка полоидального поля магнитной системы реактора, отметил директор частного учреждения "ИТЭР-Центр" госкорпорации Анатолий Красильников

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия в полном объеме выполняет обязательства по поставкам оборудования для реализации проекта международного термоядерного реактора ИТЭР. Об этом заявил ТАСС директор частного учреждения "ИТЭР-Центр" госкорпорации "Росатом" Анатолий Красильников.

Он сообщил, что "1 ноября на площадку сооружения реактора отправится катушка полоидального поля магнитной системы ИТЭР". "Катушка PF1 - это первый магнит такого масштаба и такой степени сложности, созданный в РФ", - отметил собеседник агентства.

Как рассказал Красильников, диаметр PF1 составляет 9 м, а масса - 200 тонн. Это одна из шести катушек полоидального поля в магнитной системе, которая служит для удержания плазмы в реакторе ИТЭР, пояснил директор. По его словам, основой этого сложного изделия являются "восемь сверхпроводниковых двухслойных двухзаходных галет".

Событие года

Катушка PF1 относится к элементам, необходимым для получения первой плазмы на установке. "Это одно из важнейших и самых ожидаемых событий в 2022 году, связанных с реализацией международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР", - подчеркнул директор "ИТЭР-Центра".

Он отметил, что "в рамках совместной реализации ИТЭР, самого масштабного научно-технического проекта в истории человечества, Россия отвечает за изготовление и поставку 25 важнейших систем будущей установки". Каждая из этих систем - результат многолетнего труда ученых и инженеров ведущих российских исследовательских центров, промышленных предприятий, отметил Красильников

"Все российские поставки осуществляются в четком соответствии с графиком, две системы (сверхпроводник тороидального и полоидального магнитного поля) уже полностью отправлены для сооружения реактора", - указал собеседник агентства. Активно продолжается отправка других систем, в том числе гиротронных комплексов, электротехнического оборудования, верхних патрубков.

ИТЭР-Центр

Частное учреждение "ИТЭР-Центр" (входит в госкорпорацию "Росатом") в сотрудничестве с российскими предприятиями, участвующими в реализации проекта, продолжает организацию изготовления и подготовку к поставке всех оставшихся систем будущей установки, лежащих в сфере российской ответственности.

ИТЭР - проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов.