Более 60% расходов бюджета Ярославской области планируют направить на социальную сферу

Расходная часть бюджета в 2023 году составит 100,5 млрд рублей, сообщил председатель областной думы Михаил Боровицкий

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Ярославской области внесли в областную думу проект бюджета региона на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов, планируется, что в следующем году более 60% расходов бюджета будет направлено на социальную сферу. Об этом во "ВКонтакте" в понедельник сообщил председатель областной думы Михаил Боровицкий.

"В областную думу внесен проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Планируется, что расходная часть бюджета в 2023 году составит 100,5 млрд рублей. Более 60% расходов - на социальную сферу. Отмечу, что правительством были учтены рекомендации, сформированные по итогам депутатских слушаний", - написал Боровицкий.

Он отметил, что в проекте бюджета запланировано продолжение нескольких социально значимых программ, связанных с благоустройством дворовых территорий и ремонтом подъездных путей к соцучреждениям. "Депутаты детально изучат внесенный документ. Все программные статьи бюджета будут рассмотрены на профильных комитетах, а затем и на ноябрьском заседании думы", - добавил Боровицкий.

Как отметил губернатор региона Михаил Евраев, в документ еще будут вноситься изменения, но основные направления определены - это социальная стабильность и экономическое развитие региона. "Уделим особое внимание поддержке семей с детьми, запланировали на это более 6 млрд рублей. Обязательно продолжим наши проекты "Привет, малыш", "Подарок первокласснику", "Шаг к здоровью", - написал в Telegram-канале Евраев.

Также власти заложили 600 млн рублей на ремонт подъездов к соцучреждениям, 100 млн - на асфальтирование территорий у школ, больниц и детских садов. На строительство причалов и пристаней планируется направить 3,2 млрд рублей.

В декабре прошлого года Ярославская областная дума приняла закон о бюджете на 2022 год, доходная и расходная части регионального бюджета составили более 93 млрд рублей. Порядка 70% расходной части бюджета было запланировано направить на социальную сферу.