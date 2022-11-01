Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с января 2008 года

Ослабление продолжается третий рабочий день подряд

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) понизил во вторник курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 313 пунктов, до 7,2081 за доллар. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

Как следует из статистики центробанка, курс юаня к доллару достиг новой минимальной отметки почти за 15 лет - с 24 января 2008 года. Ослабление продолжается третий рабочий день подряд.

В пятницу представитель Комитета по регулированию банковской и страховой деятельности КНР призвал соотечественников отказаться от массовой скупки иностранной валюты в свете падения курса юаня. По его словам, нынешние трудности обусловлены прогнозируемыми факторами, долгосрочные тенденции в экономике Китая не могут измениться. Представитель комитета также отметил, что платежный баланс страны и иностранные инвестиции в ее экономику скоро стабилизируют юань.

В 2020 году в условиях пандемии курс юаня к доллару снижался несколько месяцев. 29 мая того же года регулятор довел его до минимального значения с февраля 2008 года - 7,1316 юаня за доллар. После этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар. В начале этого года курс юаня к доллару находился на отметке 6,3794 и снизился уже более чем на 12%.