1 ноября, 05:15

Глава ФССП: граждане при взыскании долгов чаще жалуются на банки и МФО, чем на коллекторов

По словам Дмитрия Аристова, за девять месяцев 2022 года должностным лицам ФССП поступило более 28 тыс. обращений граждан