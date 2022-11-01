Глава ФССП: граждане при взыскании долгов чаще жалуются на банки и МФО, чем на коллекторов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россияне при взыскании просроченной задолженности чаще жалуются на банки и микрофинансовые организации, чем на коллекторские агентства. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью ТАСС.
"Если говорить о надзоре за организациями, находящимися в государственном реестре службы [коллекторские агентства], то здесь стоит отметить, что жалоб от граждан на них поступает гораздо меньше, чем на кредитные и микрофинансовые организации", - сказал он.
Аристов сообщил, что за 9 месяцев 2022 года должностным лицам ФССП поступило более 28 тыс. обращений граждан, из которых 15% касались работы реестровых организаций, 73% - микрофинансовых и кредитных организаций.
Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.