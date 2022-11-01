Режим ограничения полетов продлили в 11 аэропортах юга и центра РФ до 9 ноября

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 9 ноября.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября 2022 г.", - говорится в сообщении Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.