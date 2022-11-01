Первые подъемники рядом с крупнейшим апарт-комплексом в "Шерегеше" появятся в 2024 году

Соответствующее соглашение с застройщиком уже подписали, сообщила гендиректор группы компании "Каскад" Анна Ударцева

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Каскад", которая обслуживает больше половины горнолыжных трасс курорта "Шерегеш" в Кузбассе, построит подъемники в новом секторе F, где реализуется крупнейший в РФ проект по комплексному развитию территорий. Соответствующее соглашение с застройщиком уже подписано, сообщила во вторник гендиректор "Каскада" Анна Ударцева на международном форуме "Горы. Бизнес. Туризм" в Сочи.

"УГМК-Застройщик" по соглашению с правительством Кузбасса инвестирует порядка 112 млрд в строительство нового туристического района в "Шерегеше". Всего планируется построить около 600 тыс. кв. м недвижимости, реализация проекта рассчитана на 20 лет. При этом два первых апарт-комплекса на 640 номеров будут сданы уже в 2024 году.

"Мы подписали соглашение с "УГМК-Застройщик", эта компания будет строить апартаменты, а мы будем строить горнолыжные подъемники в секторе [F]. В 2024 году мы планируем [построить] шестиместную канатную дорогу, это первый проект в этом секторе. Вводиться канатные дороги будут поочередно в соответствии с очередями застройки "УГМК-Застройщик", - сказала Ударцева, отметив, что строительство подъемников рассчитано на восемь ближайших лет.

Застройщик ранее заявлял о намерении оборудовать новый туристический район шестью новыми канатными дорогами и горнолыжными трассами, а также трассами для снегоходов и горных лыж. Кроме апартаментов планируется построить SPA-комплекс, магазины и рестораны.

"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. По оценке "Туризм.РФ", в 2030 году турпоток там увеличится почти вдвое - до 3,5 млн отдыхающих в год. По данным региональных властей, этой зимой на курорте будут работать больше 20 канатных дорог и свыше 90 отелей и гостевых домов на 4,3 тыс. мест. Ведется строительство новых объектов туристической инфраструктуры общей стоимость свыше 150 млрд рублей.

Международный форум по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях "Горы. Туризм. Бизнес" проходит на курортах "Роза Хутор", "Красная Поляна" и ГТЦ "Газпром" в Сочи. Ключевое событие форума - презентация стратегических территориальных и отраслевых проектов развития с целью привлечения партнеров и инвестиций. Для участников форума предусмотрена образовательная программа по четырем основным направлениям: маркетинг территорий и туристических продуктов в новых условиях, проведение мероприятий для привлечения дополнительного гостевого потока, тренды развлечений на курортах, российские инновации и импортозамещение. По данным организаторов, в форуме принимают участие 60 курортов России, а также представители Корпорации Туризм.РФ, АО "Кавказ.РФ", депутаты Госдумы, Минэкономразвития, Росконгресса.