СМИ: дорожную карту по созданию в Турции газового хаба разработают до конца года

Агентство Anadolu отмечает, что работы по созданию энергохаба активизировались

АНКАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Программу действий по реализации на территории Турции проекта распределительного центра, предусматривающего поставки в Европу российского природного газа, планируется разработать до конца года. Об этом сообщило во вторник агентство Anadolu, отметив, что работы по созданию энергохаба активизировались.

По информации СМИ, власти Турции планируют интегрировать хаб в международные энергетические проекты, используя сеть из семи действующих в стране газовых магистралей, в том числе Трансанатолийский газопровод (TANAP).

Ранее о планах подготовки до конца года в Турции дорожной карты газового хаба говорил глава Минэнерго страны Фатих Донмез. По его словам, работа сейчас ведется на экспертном уровне.

Президент России Владимир Путин в минувший понедельник выразил уверенность, что проект газового хаба в Турции является вполне реалистичным и он может быть реализован в кратчайшие сроки.

С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и о создании в Турции хаба, через которые газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.