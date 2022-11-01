"Газпром нефть" разрабатывает новые технологии нефтехимии

Продукты, полученные в результате их использования, будут использоваться не только в ТЭК, но и в качестве сырья для металлургии, фармацевтики и других отраслей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Технологический центр "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Промышленные инновации" - ведет работу по 63 собственным технологиям для нефтепереработки. Среди создаваемых решений - новые технологии получения топливных и нефтехимических продуктов, которые будут использоваться не только в ТЭК, но и в качестве сырья для металлургии, фармацевтики и других отраслей. Об этом сообщили в центре по итогам визита делегации МЭР РФ на лабораторно-пилотный комплекс "Газпромнефть - Промышленных инноваций", создаваемый в особой экономической зоне "Санкт-Петербург".

Будущий технологический центр позволит проводить фундаментальные исследования, разработку и испытания технологий, готовить внедрение новых решений в нефтепереработку и смежные отрасли. В дальнейшем здесь будут размещены лабораторные и аналитические комплексы для исследований, пилотные установки для отработки собственных технологий "Газпром нефти" перед внедрением в ТЭК и других отраслях. Исследованиями и испытаниями создаваемых решений займутся более 150 специалистов.

"Запуск лабораторно-пилотного комплекса позволит существенно ускорить исследования в области новых катализаторов, технологий нефтепереработки и нефтехимии, производства полимеров и углеродных материалов с уникальными свойствами. Не менее важным аспектом работы комплекса станет активное взаимодействие с инновационной экосистемой. Научные и технологические партнерства, магистерские программы и стажировки вовлекут в технологическое развитие отрасли новых исследователей и специалистов из российских вузов и инжиниринговых компаний", - отметил заместитель генерального директора по НИОКР компании Кирилл Овчинников.

О компании

"Газпромнефть - Промышленные инновации" занимается исследованиями в области создания новых поколений катализаторов для получения нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, технологий нефтепереработки, производства полимеров и специальной химии, инновационных углеродных материалов с уникальными свойствами.