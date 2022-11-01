1 ноября, 15:28,
обновлено 1 ноября, 15:42

Путин поручил продумать увеличение объемов авиаперевозок с дружественными странами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ продумать увеличение объемов авиаперевозок со странами, не включенными в перечень недружественных. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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