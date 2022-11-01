В России до конца года появятся 150 сельскохозяйственных беспилотников

Как отметил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов, их апробируют не только на территории РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Не менее 150 автономных образцов сельскохозяйственной техники, обладающих искусственным интеллектом и не требующих операторов, появятся в России до конца 2022 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов.

"Появилось замечательное содружество Петербургского тракторного завода и московской компании Cognitive Pilot, у которой есть уникальная роботизированная фабрика в Томске. В результате мы имеем несколько десятков единиц сельскохозяйственной техники, которая апробировала себя на целом ряде регионов РФ. Нам пока этого недостаточно. Мы договорились, что на заводе до конца года будет произведено не менее 150 единиц сельскохозяйственной техники, которая будет апробирована на территории не только РФ. Такого еще не было в Российской Федерации", - сказал он.

Сейчас компания Cognitive Pilot производит систему автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки поля или уборки урожая. По оценке компании Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным трактором позволит повысить производительность обработки почвы на 20%, экономить семена до 40% и повысить урожайность до 10%. Клиентами Cognitive Pilot являются крупнейшие агрохолдинги России: "Эконива", ГАП "Ресурс", ГК "Степь", "АО фирма "Август", "Агрокомплекс им. Ткачева", "Песчанокопская аграрная группа" и другие. Продукция компании используется в 12 странах мира, помимо РФ.