NIOC заявила, что Иран и РФ сильно продвинулись в реализации плана совместной нефтедобычи

Часть плана завершена на 40%, сообщил исполнительный директор Иранской национальной нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр

ТАСС, 1 ноября. Часть плана по совместной с Россией разработке иранских нефтегазовых месторождений завершена на 40%. Об этом сообщил во вторник агентству Shana исполнительный директор Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастемехр, участвовавший в заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Грозном.

Он напомнил, что ранее стороны достигли договоренностей на сумму $4,5 млрд по разработке месторождений в Иране. "Физический прогресс по ряду направлений реализации этого плана составляет 40%. Для ускорения работы [в ходе переговоров] были выдвинуты конструктивные предложения", - сказал он.

Относительно вопроса о реализации двустороннего меморандума, касающегося в том числе разработки нефтегазовых месторождений, Ходжастемехр отметил, что "достигнут значительный прогресс в геологических исследованиях, получены результаты трехмерного моделирования". По его словам, "исследования близятся к завершению" и "есть комплексный план разработки этих месторождений". Речь идет о разработке трех газовых месторождений в Персидском заливе и шести нефтяных месторождений на территории Ирана.

Глава NIOC также сообщил, что представители российских компаний периодически приезжают в Тегеран, чтобы обсудить ход выполнения меморандума и занимаются доработками в контексте этих договоренностей. Он указал, что Тегеран и Москва обсуждают вопрос о передаче российских технологий нефтедобычи. "Еще одним предметом переговоров в рамках передачи технологий являются методы увеличения добычи на нефтяных месторождениях или технологии повышения нефтеотдачи.

Рассчитываем, что на следующей неделе в Тегеран прибудет техническая делегация одной из российских компаний", - сказал он. Ходжастемехр сообщил, что было принято решение о том, что на части иранских нефтяных скважин будет проведен гидроразрыв пласта, назвав этот метод одной из новых технологий, применяемых в нефтяной отрасли.

19 июля Иранская национальная нефтяная компания и "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве. Соглашение предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.