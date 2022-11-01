Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере обращения медицинской продукции

Как отметил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев, подписание меморандума, в частности, предусматривает информационный обмен по случаям фальсификации недоброкачественных медицинских изделий

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обращения медицинской продукции, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Там уточнили, что во вторник в Грозном состоялось заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

"В ходе заседания комиссии между Министерством здравоохранения РФ и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран подписан меморандум по развитию двустороннего сотрудничества в области научного и информационно-методического обеспечения в сфере регулирования обращения медицинской продукции", - говорится в сообщении.

Там отметили, что российские специалисты проводили учебные семинары для представителей Минздрава Ирана и индустрии по регуляторным требованиям. В июне российская делегация индустрии и регуляторов также посетила Иран, где ознакомилась с деятельностью фармацевтической промышленности, производителей медицинских изделий, регуляторных органов, добавили в ведомстве.

Как отметил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, чьи слова приводятся в сообщении Минздрава, подписание меморандума предусматривает информационный обмен по случаям фальсификации недоброкачественных медицинских изделий, осуществление консультативной поддержки экспертными организациями участников рынка до подачи досье медицинских изделий и препаратов на регистрацию. "Меморандум будет способствовать расширению присутствия российских и иранских производителей на рынках обеих стран", - сказал он.