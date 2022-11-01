Цена на природный газ в Болгарии в ноябре снизится почти на 47% по сравнению с октябрем

Она составит около €61,5

СОФИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) приняла во вторник на закрытом заседании предложение компании "Булгаргаз" о снижении стоимости газа, которая в октябре составила 233,36 лева (около €116,5) без дополнительных платежей за мегаватт-час, почти на 47% с 1 ноября.

Новая цена на газ с начала ноября составит 123,01 лева (около €61,5).

КЭВР отмечает, что поставки газа в Болгарию обеспечены из трех различных источников.

27 апреля "Газпром" полностью приостановил поставки газа "Булгаргазу" в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. После этого Болгария объявила, что нашла альтернативные варианты поставок (в частности, сжиженного газа из США и газа из Азербайджана) по цене существенно ниже, чем предлагает "Газпром", и в июне стоимость газа снизилась до 141,36 лева (около €71), потом вновь начала резко расти. Снижение стоимости голубого топлива напрямую связано с запуском межсистемного болгаро-греческого газопровода, по которому в страну начал поступать более дешевый газ Азербайджана, что и позволило снизить цену на газовую смесь для потребителей. В зимние месяцы, однако, эксперты ожидают, что цены на газ вновь повысятся.