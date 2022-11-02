NYT: приход Маска в Twitter может отпугнуть многих рекламодателей

Стремление бизнесмена сделать соцсеть более свободной для выражения своего мнения площадкой может спровоцировать рост числа сообщений, направленных на разжигание ненависти, отметил эксперт газеты Роб Норман

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Покупка компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, предпринимателем Илоном Маском и его радикальные идеи по изменению платформы могут негативно сказаться на доходах от рекламы. С таким утверждением в авторской колонке для газеты The New York Times выступил во вторник бывший сотрудник британской рекламной компании WPP Роб Норман.

По его мнению, стремление Маска сделать Twitter более свободной для выражения своего мнения площадкой может спровоцировать рост числа сообщений, направленных на разжигание ненависти, в то время как крупные рекламодатели предпочитают избегать платформ, где присутствуют риски репутационных издержек. "Он (Маск), кажется, не устанавливает рамок для своей собственной речи, и под его управлением другим также будет дозволено использовать провокационную, разжигающую ненависть риторику", - указывает Норман.

По мнению эксперта, подобное положение дел может вызвать массовый исход рекламодателей из социальной сети, что "будет стоить Twitter почти всей нынешней выручки", без которой "само будущее платформы окажется под угрозой".

Норман также считает, что идея Маска ввести платную верификацию пользователей "не сделает ничего для защиты рекламодателей", хотя отчасти может компенсировать издержки от их ухода с платформы. "Возможно, самое важное: идея о том, что Twitter - это небезопасное место для рекламодателей, может стать индикатором того, что оно также небезопасно и для общества", - резюмировал он.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.

Во вторник Маск также предложил ввести плату в $8 в месяц за верификацию учетной записи в соцсети. По словам нового владельца Twitter, предложенная им опция "уничтожит ботов", вдвое сократит количество рекламы на платформе, а также позволит пользователям с подтвержденными аккаунтами публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи и обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам.