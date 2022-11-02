СМИ: Nissan приостановил заявки на покупку электромобиля из-за нехватки деталей

По информации газеты Yomiuri, для производства недостаточно полупроводников

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Автоконцерн Nissan Motor вынуждено приостановил оформление заявок на приобретение покупателями своего электромобиля модели Sakura, продажи которого начались в июне, в связи с нехваткой деталей. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

Речь, в частности, идет о нехватке полупроводников. В связи с этим Nissan был вынужден приостановить заявки на новую модель кроссовера X-trail, который появился на рынке в июле.

Автомобильный концерн Toyota Motor 1 ноября объявил о падении объемов своей выручки по итогам первой половины финансового года. Корпорация объяснила произошедшее дефицитом полупроводников и ростом цен на сырье и материалы для производства.