Проект бюджета Сахалинской области на 2023 год предусматривает рост доходов

Общая сумма планируемых доходов областного бюджета составит 132 млрд рублей

ТАСС, 2 ноября. Проект бюджета Сахалинской области на 2023 год предусматривает рост доходов региона на общую сумму свыше 5 млрд рублей, с 126,9 млрд рублей в 2022 году до 132 млрд рублей в 2023 году. Бюджет сохранит социальную направленность, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 8 декабря.

"В главном финансовом документе отражен прогноз доходов и расходов областной казны. Общая сумма планируемых доходов областного бюджета в 2023 году составит 132 млрд рублей, в 2024 году - 115,1 млрд рублей, а в 2025 году - 112,1 млрд рублей. Объем расходов регионального бюджета на 2023 год - 153,1 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах - 130,9 и 128,3 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении.

В 2023 году на программы соцподдержки планируется направить более 75 млрд рублей, из них больше трети предусмотрено на образование, почти 19 млрд рублей на сферу здравоохранения, на социальную политику - почти 25 млрд рублей.

В 2023 будут введены в эксплуатацию второй корпус поликлиники №2 в селе Дальнее, центр бокса в Южно-Сахалинске, дополнительный корпус Сахалинского областного реабилитационного центра для инвалидов, Дом культуры в селе Адо-Тымово и другие объекты социальной инфраструктуры в районах.