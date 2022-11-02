В Twitter может появиться возможность загрузки видео с платным просмотром

Газета The Washington Post сообщила, что компания стремится запустить функцию Paywalled Video в ускоренном порядке, в течение одной - двух недель

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Команда социальной сети Twitter работает над тем, чтобы пользователи могли публиковать видео, и взимать плату за их просмотр. Об этом во вторник написала газета The Washington Post со ссылкой на внутреннюю переписку.

По данным издания, компания стремится запустить функцию Paywalled Video в ускоренном порядке, в течение одной - двух недель. Согласно полученному газетой электронному письму, пользователь соцсети может загрузить видео и включить плату из заранее установленного диапазона - $1, $2, $5 или $10. Как пишет издание, платное видео будет скрыто значком замка и надписью, например "просмотр за $1". Желающий его посмотреть пользователь может заплатить указанную сумму и разблокировать видео, после этого создатель контента получит деньги посредством системы электронных платежей Stripe. Часть этой суммы, пока неустановленная, уйдет Twitter.

Другие пользователи, которые не заплатили, не смогут посмотреть запись, но у них будет возможность поставить лайк или распространить - ретвитнуть - пост, согласно планам соцсети.

Между тем разработчики отмечают "высокий риск" ввода такой функции. В частности, их беспокоят "риски, связанные с контентом, защищенным авторским правом", и соблюдение правовых норм в интернете. Сначала специалисты проведут анализ для исключения возможных нарушений и затем уже продолжат ей заниматься, пишет издание. Разрабатывали ли функцию загрузки видео в Twitter специалисты до перехода управления соцсетью в руки предпринимателя Илона Маска, неясно, указала газета.

Ранее во вторник Маск предложил ввести плату в $8 в месяц за подтверждение подлинности учетной записи в соцсети. По словам предпринимателя, предложенная им опция "уничтожит ботов", вдвое сократит количество рекламы на платформе, а также позволит пользователям с подтвержденными аккаунтами публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи и обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам. После верификации - проверки подлинности страницы - рядом с именем пользователя появляется значок голубого цвета. По правилам платформы, для прохождения проверки страница должна быть активной и "связанной с хорошо известным человеком или брендом".

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.