Поставки российского газа через Украину идут в прежнем объеме

Объем поставок через газораспределительную станцию "Суджа" составляет 42,4 млн куб. м

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 2 ноября сохраняются в прежнем объеме - 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

При этом, несмотря на снижение поставок газа из России, европейские страны продолжают заполнять свои хранилища - уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет почти 94,8%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и поставок по альтернативным трубопроводам по нынешним высоким ценам. По итогам октября средняя цена газа составила около $1 382 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с сентябрем из-за приближения запасов газа в максимуму, установления аномально теплой погоды для октября в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии. Сейчас в Европе наблюдается переизбыток газа, поскольку накопление значительных поставок СПГ совпало с необычно теплой погодой.

Поставки по "Северному потоку" были полностью остановлены в начале сентября до устранения утечек масла на агрегатах компрессорной станции "Портовая". В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Однако 26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.

Будущее украинского транзита также остается туманным. "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. "Газпром" категорически отверг все требования "Нафтогаза", заявил, что не будет оплачивать не оказанные украинской компанией услуги по транзиту и предупредил ее о возможных санкциях РФ в случае продолжения суда. При введении санкций России против "Нафтогаза" "Газпром" не сможет исполнять обязательства по совершенным сделкам, включая проведение финансовых операций.