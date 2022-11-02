Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

По данным компании Vortexa, в октябре Россия поставляла в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Россия вышла в октябре на первое место среди экспортеров нефти в Индию, оставив позади Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидировавших в этой области. Об этом в среду сообщает газета The Economic Times со ссылкой на данные компании по отслеживанию танкерных перевозок нефти и газа по всему миру Vortexa.

"В октябре Россия поставляла в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем за месяц и составляет 22% всего импорта сырой нефти в Индию. При этом на долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок в Индию, а на долю Саудовской Аравии - 16%", - приводит издание статистику компании.

Общий объем импорта сырой нефти Индией вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 5%, а импорт из России - на 8%. Хотя крупнейшим покупателем российской нефти с доставкой по морю является Китай, импортировавший в прошлом месяце свыше 1 млн баррелей в день, Индия впервые получала больше - на 34% - нефти из России за счет морских перевозок, чем Европейский союз, отмечает издание. По данным компании Vortexa, Индия также импортировала из России около 106 тыс. баррелей мазута в день в октябре, что также является новым максимумом.

Аналитики Vortexa при этом не исключают, что импорт нефти из России в Индию может замедлиться с декабря из-за ограничений на доставку, которые могут возникнуть после введения Евросоюзом лимита цен на российскую нефть. Последние данные индийского министерства нефти показывают, что доля Евразии в поставках этого вида топлива, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, увеличилась до 21% в период с апреля по сентябрь с 5% годом ранее. Это привело к сокращению почти вдвое совокупной доли Северной Америки, Южной Америки и Африки, до 18% по сравнению с прошлым годом, в то время как доля Ближнего Востока осталась почти неизменной, на уровне около 59%, информирует газета.

Как ранее сообщала The Economic Times, в сентябре закупки Индией российской нефти увеличились на 4,6% по сравнению с августом и составляли примерно 896 тыс. баррелей в сутки. Скидка на российскую нефть, с которой она продавалась сразу же после введения против РФ западных санкций, сократилась, но ее стоимость осталась ниже затрат на импорт нефти из стран Ближнего Востока, в которые входят большие расходы на транспортировку углеводородов из этого региона в Индию, указывала газета.

Индия на 85% обеспечивает свои потребности в энергоносителях за счет импорта. В 2021 году Ирак и Саудовская Аравия являлись основными поставщиками этого сырья в республику, Россия по объемам поставок занимала девятое место.