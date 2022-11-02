Российский рынок акций в начале торгов снижается

По данным на 10:11 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос до 61,51 рубля, а евро - до 60,68 рубля

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:11 мск, индекс Мосбиржи перешел к снижению и теряет 0,34%, достигая 2 167,02 пункта, индекс РТС опускался до 1 109,95 пункта (-0,74%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 178,25 пункта (+0,18%), а долларовый индекс РТС понижался на 0,25%, до 1 115,41 пункта.

По данным на 10:11 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,46%, до 61,51 рубля, а евро - на 0,19%, до 60,68 рубля.