FT: британский фонд планирует инвестировать $115 млн в медицинские компании

Власти страны намерены использовать медико-биологические компании для создания новой высокотехнологичной индустрии в королевстве, сообщает газета

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Британский инвестиционный фонд Conviction Life Sciences планирует привлечь до £100 млн ($115 млн) для приобретения активов в "недооцененных медико-биологических компаниях" из Великобритании, ЕС и Австралии. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

Средства фонд намерен получить вследствие первичного публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже на фоне роста интереса инвесторов к перспективным компаниям, занимающимся исследованиями в области медицины и биотехнологий.

Представители фирмы Plain English Finance, занимающейся управлениями инвестициями CLS, заявили, что стремятся опередить конкурентов в лице фармацевтических гигантов и рассчитывают на ежегодный совокупный доход в 20%.

По мнению экспертов, разработка медицинских технологий становится одним из ведущих направлений в связи со старением населения и ускорением выдачи разрешений регулирующими органами после начала пандемии коронавируса. Британские власти рассчитывают использовать медико-биологические компании для создания новой высокотехнологичной индустрии в королевстве.

Правительство Великобритании заключило в прошлом году сделку с инвестиционной компанией Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов, предполагающую пятилетнее финансирование британских медико-биологических компаний. По заявлению властей, цель соглашения - развитие высокотехнологичных производств за счет стабильных инвестиций.