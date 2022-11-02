Регулятор в Японии предложил снять ограничения на срок эксплуатации АЭС

После аварии на "Фукусима-1" максимальный срок эксплуатации атомных реакторов был ограничен 60 годами

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Управление по ядерному регулированию Японии представило план пересмотра правил проверки безопасности реакторов АЭС, который предполагает возможность их эксплуатации в течение срока, превышающего установленный сейчас максимум в 60 лет. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" максимальный срок эксплуатации атомных реакторов был ограничен 60 годами. Установку можно использовать в течение 40 лет с момента ввода в строй, а в случае успешного прохождения проверки на безопасность - в течение еще 20 лет.

Новые правила, которые предложил регулятор, предполагают, что проверка безопасности будет проходить через 30 лет после ввода реактора в эксплуатацию. После этого проверки будут проводиться каждые 10 лет. Максимальный срок эксплуатации при этом не ограничен, однако, как пишет Киодо, это позволит использовать реакторы в течение 80 лет, как в США.

Правительство страны после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года приняло решение остановить все атомные станции. Затем некоторые реакторы стали запускаться вновь после усиления мер безопасности, в том числе и в отношении возможных диверсий. Сейчас японские власти уделяют большое внимание перезапуску реакторов в связи с напряженной ситуацией с балансом спроса и предложения на электроэнергию в стране, а также на фоне мирового роста цен на энергоносители.

Премьер Японии Фумио Кисида минувшим летом заявил, что к зиме электроэнергию должны вырабатывать девять реакторов. С лета 2023 года число функционирующих в стране энергетических атомных установок планируется довести до 17.

В настоящее время лицензии на работу имеют только 10 реакторов, которые соответствуют новым критериям безопасности. Однако в реальности действует лишь половина из них, поскольку остальные остановлены для дополнительных проверок. Всего в стране сейчас имеется 33 атомных реактора, в принципе способных к работе.