В РЖД опровергли наличие длительно простаивающих вагонов с углем на железнодорожной сети

Газета РБК ранее сообщала со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, что в середине октября 12 тыс. вагонов с общим объемом угля более 800 тыс. тонн простаивало в Кузбассе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Длительного простоя вагонов с углем на сети "Российских железных дорог" на текущий момент нет, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Ранее газета РБК сообщала, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обозначил проблему вывоза угля на экспорт из-за простоя вагонов на железнодорожной сети. Цивилев отметил, что в середине октября 12 тыс. вагонов с общим объемом угля более 800 тыс. тонн простаивало в Кузбассе.

"Длительно простаивающих вагонов с углем на сети РЖД нет. Одной из технологических мер регулирования грузовых перевозок является краткосрочное размещение поезда на станции", - подчеркнули в холдинге.

Данная мера позволяет регулировать грузопоток и сохранять его ритмичность, пояснили в РЖД. На сегодня спрос на грузовые перевозки в восточном направлении выше расчетных провозных параметров инфраструктуры, добавили в компании.

"Понимая потребности грузоотправителей, ОАО "РЖД" старается использовать все возможные технологические меры и принимает к перевозке максимальные объемы грузов, используя свои пропускные способности в сверхнапряженном режиме", - заключили в холдинге.