Хуснуллин заявил, что трассу от Джанкоя до Новоазовска полностью отремонтируют к 1 декабря

Вице-премьер отметил, что в настоящее время по этой трассе уже идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Трасса протяженностью 380 км от Джанкоя до Новоазовска, которая позволит связать Республику Крым и Ростовскую область, будет полностью восстановлена к 1 декабря. Об этом сообщил в среду вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"У нас в планах было от Джанкоя, Крыма, до Новоазовска - это выход на Таганрог - отремонтировать дорогу. Мы ее, к счастью, уже больше чем на 70% построили, отремонтировали. К 1 декабря мы закончим ее полностью, то есть у нас будет 380 км полностью трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время по этой трассе уже идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.