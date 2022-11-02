В Киргизии сообщили о росте товарооборота с Россией на 42%

БИШКЕК, 2 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Киргизией по сравнению с прошлогодними показателями вырос на 42%. Об этом заявил в среду в Бишкеке во время заседания межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров, сообщила его пресс-служба.

"За январь - август текущего года взаимная торговля двух стран превысила 2 млрд долларов и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 42%. При этом экспорт в Российскую Федерацию вырос практически в два раза", - цитирует пресс-служба Жапарова. Как он напомнил, 7-8 октября 2022 года по инициативе Российско-Кыргызского фонда развития был проведен крупный инвестиционный форум с участием представителей Киргизии и РФ, в рамках которого "подписан ряд документов по реализации инвестиционных проектов на общую сумму порядка 500 млн долларов".

Председатель кабмина также заверил, что киргизская сторона "заинтересована в дальнейшем наращивании торгово-экономических отношений" с Россией, привлечении инвестиций и увеличении двустороннего товарооборота. При этом он отметил, что недавно в Ошской области республики был открыт контрольно-пропускной пункт "Достук", его реконструкция проводилась в рамках двустороннего киргизско-российского соглашения.

"Особое внимание председатель кабмина обратил на реализацию крупного совместного проекта по строительству общеобразовательных школ в девяти населенных пунктах республики с обучением на русском языке, а также на миграционной повестке, отметив необходимость принятия совместных мер, в том числе в рамках ЕАЭС, для создания максимально комфортных условий для пребывания граждан Кыргызстана в Российской Федерации", - констатировала пресс-служба.

Как подчеркнул, в свою очередь, сопредседатель комиссии с российской стороны, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук "две страны являются стратегическими партнерами и союзниками в Центральной Азии, а их сотрудничество носит многоплановый вектор и характеризуется нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов". "Двусторонние отношения двух братских стран основаны на длительной истории, взаимном уважении и доверии", - заключил он.