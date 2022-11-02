2 ноября, 09:33

Ввоз в РФ пестицидов и агрохимикатов через любые пункты могут продлить до 1 июля 2023 года

В Минсельхозе сообщили, что правовым основанием для подготовки проекта указа являются меры противодействия недружественным действиям США и других иностранных государств