2 ноября, 09:33

Ввоз в РФ пестицидов и агрохимикатов через любые пункты могут продлить до 1 июля 2023 года

В Минсельхозе сообщили, что правовым основанием для подготовки проекта указа являются меры противодействия недружественным действиям США и других иностранных государств

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает продлить возможность ввоза в РФ пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска до 1 июля 2023 года. Проект соответствующего указа президента подготовлен министерством и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 210 "О временном порядке ввоза в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов" изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "до 31 декабря 2022 г. включительно" словами "до 1 июля 2023 г.", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, правовым основанием для подготовки проекта указа являются меры противодействия недружественным действиям Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств.

Реализация предлагаемого решения не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий. Предлагаемые решения окажут положительное влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации. Издание указа президента Российской Федерации не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, добавляется в документе.

18 апреля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию через любые пункты пропуска государственной границы разрешен до 1 июля 2022 года в связи с введением санкций рядом зарубежных государств. Затем действие указа было продлено до конца 2022 года. По данным Россельхознадзора, ранее ввоз пестицидов и агрохимикатов в РФ был возможен только через 20 пропускных пунктов. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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