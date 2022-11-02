Хуснуллин сообщил о планах реконструировать 16 пунктов пропуска в течение трех лет

Вице-премьер сообщил, что еще на 49 погранпунктах проведут некапитальные мероприятия по их восстановлению

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Реконструкция будет проведена на 16 российских погранпунктах в течение трех лет. Еще на 49 пунктах пропуска проведут некапитальные мероприятия по их восстановлению, сообщил в среду вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"У нас хронически не хватало денег на развитие пунктов пропуска. Теперь у нас в трехлетке деньги предусмотрены полным рублем, то есть Минтрансу деньги выделены. Деньги поделены на два блока развития - это связано с капитальным строительством, таких у нас 16 пунктов из 84. Эти 84 пункта пропускают 80% всего товарооборота. Из них 16 будут реконструированы, в 49 будут некапитальные мероприятия", - сказал Хуснуллин.

По его словам, все дороги к пунктам пропуска входят в опорную сеть и будут реконструированы в течение пяти лет.

Вице-премьер добавил, что расширение мощности пунктов пропуска в новых регионах сейчас ведется в ручном режиме из-за большого потока строительной техники и материалов. "Могу сказать, что по этим пунктам пропуска мы увеличили пропускную способность в разы", - сказал Хуснуллин.