Принятие региональных дорог в федеральную собственность приостановили

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что исключением могут стать только особые случаи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ вместе с Минфином приняли решение приостановить прием региональных дорог в федеральную собственность. Исключением могут стать только особые случаи, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время правительственного часа в Совете Федерации.

"Вопрос передачи дорог на федеральный уровень - все регионы очень это хотят, очень хотят передавать дороги. Но пока мы совместно с Минфином приняли решение не принимать больше в федеральную собственность дороги. Получается, что у нас есть региональные дорожные фонды с наполненными деньгами, есть федеральные. Когда мы начинаем принимать на федеральный уровень, мы просто меньшее количество дорог можем построить и эксплуатировать, поэтому пока мы приемку с регионального уровня приостановили, только в отдельных случаях, если это действительно является составной частью федеральной опорной сети, мы дороги принимаем", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, к нему обращаются главы регионов с просьбой принять региональную дорогу в федеральную собственность. В пример он привел просьбу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева принять в федеральный бюджет дорогу до Слюдянки. "Понимаю, что до Слюдянки много людей ездит, Байкал. Но почему мы должны взять дорогу - за счет федеральных средств содержать и строить? Это ваша дорога, это развитие Иркутской агломерации вместе с озером Байкал. Я к коллегам-губернаторам обращаюсь, говорю: "Вы их сами держите", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что задача федеральных властей в этом направлении - это преимущественно развитие транснациональных коридоров и федеральной сети.