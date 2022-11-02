Дефицит бюджета Башкирии в 2023 году прогнозируется в размере 14,5 млрд рублей

Доходная часть бюджета Башкирии ожидается на уровне 265,1 млрд рублей

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Башкирии на 2023 год прогнозирует дефицит в размере 14,5 млрд рублей, или 5,2% от расходов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана - министр финансов республики Лира Игтисамова в среду выступила на заседании президиума Государственного собрания - Курултая Башкирии с докладом о проекте закона "О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

"Традиционно проект бюджета является социально-ориентированным и гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Одновременно бюджетные параметры направлены на укрепление инфраструктуры и поддержку муниципальных образований республики", - приводит пресс-служба слова Игтисамовой.

Согласно приведенным данным, доходная часть бюджета Башкирии в 2023 году ожидается на уровне 265,1 млрд рублей, расходная - 279,6 млрд рублей, дефицит бюджета - 14,5 млрд рублей.

В сентябре депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан скорректировали бюджет республики, увеличив дефицит бюджета на 2022 год на 4,5 млрд рублей - до 24,1 млрд рублей. Доходы бюджета увеличатся на 15,4 млрд рублей - до 271,9 млрд рублей, расходы на 19,9 млрд рублей - до 296 млрд рублей. По информации Министерства финансов Башкирии, дефицит в полном объеме обеспечен источниками покрытия.