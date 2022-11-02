Заполненность газохранилищ ФРГ приблизилась к 99%

Вместе с тем Федеральное сетевое агентство назвало ситуацию напряженной

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Газоснабжение в Германии остается стабильным, при этом ситуация остается напряженной, несмотря на то, что хранилища заполнены на 98,91%. Об этом в среду сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ в ежедневной сводке.

"Ситуация напряженная, нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Газоснабжение в настоящее время стабильное. Энергобезопасность обеспечена", - говорится в сообщении. Регулятор указал, что на последней неделе октября потребление газа сократилось ввиду того, что температура была на 2,5 градуса выше средних показателей за этот период.

ФРГ сейчас сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти. Как заявляла глава МИД Германии Анналена Бербок, доля российского газа в ФРГ сократилась до 6-8%. Германское правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.