Правительство Польши утвердило строительство первой АЭС в стране компанией Westinghouse

По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, власти Польши также намерены развивать в стране технологии малых атомных реакторов

ВАРШАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Польши утвердило постановление о строительстве в республике первой атомной электростанции. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы должны сделать ставку на проверенные технологии и проверенных партнеров. После четырех-пяти лет интенсивной работы мы решились на американскую технологию", - сказал он, пояснив, что речь идет о компании Westinghouse, которая построит три реактора на побережье Балтийского моря.

Премьер подчеркнул, что строительство обойдется в около $20 млрд. "Ориентировочную сумму нужно назвать. Это до около $20 млрд - 90-100 млрд злотых", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о стоимости проекта. "Способов финансирования может быть несколько", - указал Моравецкий, подчеркнув, что эта тема детально обсуждается в правительстве. "Но на данном этапе нужно финансовое обеспечение первых шагов. И оно, конечно, есть", - заверил он.

Второй проект Польши в области атомной энергетики, о котором упомянул Моравецкий, - соглашение Польской энергетической группы и частного энергетического концерна ZE PAK (Комплекс электростанций Пятнув - Адамов - Конин) с южнокорейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power о строительстве АЭС в Понтнове в Лодзинском воеводстве.

"Я хочу также отметить наш проект в центральной Польше, место для которой еще нужно определить", - добавил Моравецкий, указав на возможность появления в стране третьей АЭС.

По словам Моравецкого, помимо строительства классических АЭС, власти республики намерены развивать в стране технологии малых атомных реакторов. "Атомная энергетика в польских интересах. Мы отважно входим в новую эру польской энергетики", - констатировал он.

Как сообщалось ранее, власти Польши намерены в течение 20 лет построить шесть атомных энергоблоков. С 2033 года планируется начать запуск энергоблоков мощностью 1-1,6 ГВт каждые два-три года, чтобы генерировать от 6 до 9 ГВт с нулевым уровнем выбросов.