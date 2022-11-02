В Молдавии заявили, что страна получает достаточные объемы газа

Дефицит электроэнергии составляет 14%

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Сокращенные объемы поставок российского газа в эти дни покрывают потребности Молдавии, дефицит электроэнергии составляет 14%. Об этом проинформировал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на заседании правительства в среду.

"На сегодняшний день прогнозируется дефицит на уровне 14%, завтра ситуация не изменится. <...> Что касается газа, то его дефицита нет", - сказал вице-премьер, призвав потребителей продолжить экономное расходование энергии.

Ранее компания "Молдовагаз" проинформировала о сокращении поставок российского газа в ноябре на 51%, до 5,7 млн куб. м. в день. В "Газпроме" снижение объяснили отказом НАК "Нафтогаз Украины" от транспортировки газа в полном объеме. В этой ситуации "Молдовагаз" сократил поставки газа в Приднестровье на 40%, до 2,3 млн куб. м. в день, правобережная Молдавия получает 3,4 млн куб. м. При этом раньше газ в Молдавии распределялся из расчета три к двум, где большая часть шла в Приднестровье, так как здесь расположена региональная тепловая электростанция Молдавская ГРЭС.

Власти Приднестровья обвинили Молдавию в нарушении договорных обязательств между "Молдовагазом" и "Газпром", а Кишинев прекратил закупки электроэнергии в Приднестровье, переключившись на румынских поставщиков.