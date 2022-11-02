Жители Приднестровья получат горячую воду по графику в целях экономии газа

Кроме того, по информации телеканала "ТСВ", троллейбусы будут ходить только в часы пик, будет снижено городское освещение

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Жители Приднестровья будут получать горячую воду по графику в целях экономии газа, поставки которого в непризнанную республику в ноябре были сокращены на 40%. Такие меры анонсировал на пресс-конференции в среду министр экономического развития Сергей Оболоник, передает телеканал "ТСВ".

Горячая вода в жилые дома будет подаваться по графику, который будет уточняться. Троллейбусы будут ходить только в часы пик, будет снижено городское освещение. Ограничения начнут действовать с завтрашнего дня, сказал Оболоник. При этом министр заверил, что отопление жилых домов и социально значимых объектов будет производиться в полном объеме.

По его словам, республика испытывает острый дефицит газа. В этой ситуации были остановлены такие крупные потребители энергии, как Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный завод, фабрика "Тиротекс", кирпичный завод и другие. Сохраняется снабжение предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность.

Ранее компания "Молдовагаз" проинформировала о сокращении поставок российского газа в ноябре на 51%, до 5,7 млн куб. м. в день. В "Газпроме" снижение объяснили отказом НАК "Нафтогаз Украины" от транспортировки газа в полном объеме. В этой ситуации "Молдовагаз" сократил поставки газа в Приднестровье на 40%, до 2,3 млн куб. м. в день, правобережная Молдавия получает 3,4 млн куб. м. При этом раньше газ в Молдавии распределялся из расчета три к двум, где большая часть шла в Приднестровье, так как здесь расположена региональная тепловая электростанция Молдавская ГРЭС.

Власти Приднестровья обвинили Молдавию в нарушении договорных обязательств между "Молдовагазом" и "Газпром", а Кишинев прекратил закупки электроэнергии в Приднестровье, переключившись на румынских поставщиков.