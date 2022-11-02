В Минэнерго США сообщили о снижении запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей

На 28 октября они составили 436,8 млн баррелей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,1 млн баррелей и на 28 октября составили 436,8 млн баррелей, сообщает Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 17:45 мск, январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожает на 0,6% - до $95,22 за баррель, стоимость нефти WTI растет на 0,67% - до $88,96 за баррель.