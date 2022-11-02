Совфед одобрил закон о праве ИП с инвалидностью получать статус социального предприятия

В настоящее время статус социального предприятия имеют возможность получить субъекты МСП, обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который дает возможность индивидуальным предпринимателям (ИП) с инвалидностью, у которых нет наемных работников, получить статус социального предприятия.

Документом "вносятся изменения, направленные на обеспечение возможности индивидуальным предпринимателям - инвалидам без наемных работников, а также индивидуальным предпринимателям - инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального предприятия", говорится в пояснительной записке.

В настоящее время статус социального предприятия имеют возможность получить субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), обеспечивающие занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов. Но при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из таких категорий или к одной или нескольким таким категориям, среди работников субъекта МСП составляет не менее 50%. Кроме того, доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на оплату труда должна составлять не менее 25% процентов.

При этом индивидуальные предприниматели, которые сами относятся к категории инвалидов, осуществляющие деятельность без наемных работников, соответствующий статус в настоящее время получить не могут, отмечается в пояснительной записке.