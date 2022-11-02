СМИ: судно "Нефрит" под флагом РФ задействовано в осмотре "Северного потока"

Специалисты собрали данные и занимаются их анализом, сообщил телеканал SVT

СТОКГОЛЬМ, 2 ноября. /ТАСС/. Судно "Нефрит" под российским флагом было задействовано в исследовании места повреждения газопровода "Северный поток". Об этом в среду сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на информацию оператора "Северного потока" - компанию Nord Stream AG.

Отмечается, что судно проинспектировало первую нитку газопровода. "Северный поток" состоит из двух магистралей. Специалисты собрали данные и занимаются их анализом.

"Нефрит" является судном обеспечения морских платформ экипажем, технологическими материалами, питанием. Его портом приписки значится Санкт-Петербург. Судно было зафрахтовано Nord Stream AG для проведения работ на месте взрывов газопроводов. К месту проведения исследования в исключительной экономической зоне Швеции судно прибыло в конце октября.

Как ранее сообщил оператор "Северного потока", "по состоянию на 2 ноября 2022 года компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных". По предварительным результатам осмотра места повреждения, "на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 м до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга". Кроме того, участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.

27 сентября Nord Stream AG заявила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. 1 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что компания "Газпром" была допущена к обследованию мест взрывов на "Северных потоках" и уже обнаружила соответствующие повреждения газопроводов. По словам главы государства, результаты обследования доказывают, что произошедшее ЧП на газопроводах - очевидный теракт.