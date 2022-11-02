Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,02-0,85%

Лидерами роста на российском фондовом рынке стали акции "Фосагро"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду незначительно снизился. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,02% - до 2 173,84 пункта, индекс РТС - на 0,85%, до 1 108,69 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,52% - до 61,76 рубля, евро - на 0,27%, до 61,01 рубля.

"Нефть держит ценовые уровни выше $90, рубль немного отступил, при этом на мировых площадках сегодня наблюдался в основном слабый аппетит к риску. Многие заняли выжидательную позицию перед важным событием. В четверг рынки будут торговаться с учетом итогов заседания ФРС. При отсутствии каких-либо сюрпризов со стороны Федрезерва мы не ожидаем значительного влияния повышения ставок в США на общий сентимент. Основное внимание участников торгов будет приковано к комментариям и прогнозам регулятора", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке стали акции "Фосагро" (+4,34%), "на фоне новостей о возобновлении участия РФ в зерновой сделке, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Без новостей выросли в цене привилегированные акции "Башнефти" (+2,7%) и акции компании "Дагэнергосбыт" (+2,2%).

Среди лидеров падения оказались привилегированные акции "Транснефти" (-3,5%), видимо, в рамках коррекции после недавнего роста, добавила Мильчакова. Без новостей упали в цене бумаги страховой группы "Ренессанс" (-2,3%) и акции угольной компании "Распадская" (-2,6%).

Прогноз на 3 ноября

Из важной статистики четверга эксперты выделили октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin и данные по деловой активности в этом же секторе за минувший месяц из США. Кроме того, председатель ЕЦБ Кристин Лагард завтра выступит с речью, рассказал Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 3 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2 100 - 2 220 пунктов, прогнозный диапазон по паре доллар-рубль - 60,5-62,5 рубля. Компания придерживается сдержанно позитивного взгляда на российский рынок. Freedom Finance Global завтра ожидают, что индекс Мосбиржи снова останется в коридоре 2 100 - 2 200 пунктов, пары доллара и евро к рублю будут колебаться в коридоре 61-63 рубля.